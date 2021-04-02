В реке Сосна в Ливнах нашли пропавшего без вести мужчину Фото: Архив "КП"

В конце марта в реке Сосна в Ливнах рыбаки нашли тело мужчины. Как позже выяснилось, он пропал еще три месяца назад на новогодних праздниках.

О происшествии сообщает информационное издание «Уездный город Ливны» со ссылкой на ливенский отдел СК РФ по Орловской области.

В настоящее время известно, что 41- летний житель Ливен пропал 1 января 2021 года. Он отправился к знакомым в деревню Горностаевка. Домой он так и не вернулся. Поиски силами сотрудников полиции, волонтеров и спасателей тогда не увенчались успехом.

- По факту гибели ливенца ведется следствие, - сообщает «Уездный город Ливны».