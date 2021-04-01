В День геолога музей Русанова в Орле пустит гостей бесплатно

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В Орле дом-музей Русанова приглашает в эти выходные гостей бесплатно. Все желающие смогут свободно осмотреть экспозицию.

День открытых дверей приурочен ко Дню геолога, который празднуется в первое воскресенье апреля (в этом году 4 число). Владимир Русанов, орловец, известный геолог, жизнь которого связана с Крайним Севером. Он не просто открыл новые территории, но и составил их подробные карты, проложил первопроходческие маршруты.

Большую роль в истории отечественной геологии играет экспедиция на Новую Землю. Здесь нашим земляком был найден каменный уголь, который долгие годы добывался российскими горняками в поселках Баренцбург и Пирамида.

Посетите музей выдающегося земляка!

КОГДА? ГДЕ?

4 апреля с 10.00 до 17.00

ул. Русанова, 43.

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