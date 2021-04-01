В Орле раскрыта прошлогодняя кража велосипеда

В Орле полицейские раскрыли кражу велосипеда, совершенную в прошлом году Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле полицейские раскрыли кражу велосипеда, совершенную в прошлом году. Удалось установить похитителя, угнавшего транспорт у местной жительницы.

Велосипед у орловчанки пропал в июне 2020-го. Тогда женщина оставила его ненадолго у дома по улице Пугачева, а когда вернулась за своим железным конем, его уже и след простыл. Полицейские возбудили уголовное дело и занялись поиском возможного вора. Спустя почти год им удалось его задержать.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, причастного к совершению хищения. Им оказался 36-летний житель города Орла. Полицейские выяснили, что похищенный велосипед злоумышленник продал неустановленным лицам, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Кому именно был продан велосипед и где транспорт сейчас еще предстоит установить. Подозреваемый в краже будет дожидаться суда под подпиской о невыезде.