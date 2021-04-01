Коронавирус в Орле на 1 апреля 2021: заболел 61 человек, 64 выздоровело

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Обновленную статистику о распространении коронавируса в регионах России представил федеральный оперативный штаб. Рассказываем, как складывается ситуация с распространением COVID-19 в Орловской области на 1 апреля 2021 года.

За сутки диагноз подтвердился у 61 жителя региона. Общее число заболевший составляет 32 493 челвоека.

Выздоровело за прошедший день больше орловцев, чем инфицировано: выписаны 64 человека. В общей сложности справиться с коронавирусом смогли 29 810 человек.

О новых смертельных случаях оперативный штаб не сообщает. За время пандемии в Орловской области умер 501 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Коэффициент распространения COVID-19 по региону составляет на сегодняшний день 1,04, это выше чем в среднем по России (0,95). Количество новых случаев заражения на 100 тысяч человек населения - 4348,4 (в целом по стране 3059,8), количество смертельных случаев на 100 тысяч человек - 67 (по России в среднем 66,2).

В регионе продолжают действовать связанные с коронавирусом ограничения, в том числе и масочный режим. Пока что они продлены до 30 апреля 2021 включительно.