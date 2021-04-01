Два орловских проекта участвуют в конкурсе культурных брендов России Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область вошла во второй этап конкурса «Топ-1000 культурных и туристических брендов России». На суд народного жюри регион представил два проекта: «Орел – третья литературная столица» и «Владимир Русанов». Они участвует номинациях «Образы» и «Персоны».

Всего во втором этапе конкурса принимают участие 513 проектов из всех регионов страны. Выбор лучших культурных брендов пройдет в формате народного голосования на официальном сайте до 30 апреля 2021 года. Для участия в голосовании необходимо сначала зарегистрироваться.

- В топ-1000 культурных и туристических брендов список войдут известные преимущественно на локальном уровне бренды, обладающие потенциалом для того, чтобы стать точками притяжения туристов и инвесторов в национальном и глобальном масштабе, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, конкурс проходит при поддержке Общественной палаты РФ, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства. Министерства культуры, Ростуризма, Министерства сельского хозяйства и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

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