Орловцев приглашают на 11 ярмарок вакансий в апреле Фото: Архив "КП"

В апреле в Орловской области пройдет 11 ярмарок вакансий. Список востребованных специальностей немаленький – от разнорабочих до инженеров и библиотекарей.

1 апреля с 9 до 16 часов в дистанционном формате пройдет первичное собеседование в Торговом Доме «Посольство вкусной еды». Здесь на работу приглашают менеджера по работе с клиентами и партнерами, электромонтера, оператора производственной линии, тестовода, рабочего сухарного цеха, грузчика и уборщика. Обсудить условия работы можно по телефонам 8-910-200-12-34 и 73-43-52.

Уже завтра, 2 апреля, с 10 до 16 часов пройдет дистанционная мини-ярмарка для Производственного Холдинга «Меркурий». Здесь требуются аппаратчики пастеризации и асептического консервирования, инженер по охране труда, наладчик оборудования, начальник смены, а также рабочие и технологи.

6 апреля с 10.00 до 12.00 будет проходить ярмарка вакансий ООО «Газпром Теплоэнерго Орел». Организация примет на работу оператора котельной, маляра, каменщика, слесаря, водителя.

В тот же день центр занятости населения Болховского района проведет еще одну ярмарку для упаковщиков, водителей, овощеводов, грузчиков, дорожных рабочих, трактористов, поваров, медиков, агрономов, официантов и парикмахеров.

Как сообщает пресс-служба регионального Департамента соцзащиты, в Залегощенском районе ярмарка вакансий пройдет 8 апреля, в Орловском районе – 14 апреля, в Краснозоренском и Дмитровском районах - 15 апреля, в Свердловском и Кромском районах - 23 и 26 апреля.

Подробности о месте и времени проведения ярмарок вакансий можно уточнить по телефону: (4862) 76-16-50 или (4862) 55-28-95.