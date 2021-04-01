Директор ТТП Андрей Митин официально сообщил о своем увольнении

Директор ТТП Андрей Митин покидает свой пост. Фото: https://vk.com/andrey_mitin

Вечером 31 марта генеральный директор трамвайно-троллейбусного предприятия Орла официально сообщил о том, что решил покинуть руководящую должность.

Информация о кадровых перестановках в МУПе появилась в средствах массовой информации около двух недель назад. Называлось и имя приемника Митина на посту гендиректора. Однако официальных комментариев в ТТП по этому поводу никому не давали.

Теперь в этом вопросе поставлена точка. Андрей Митин пробыл на должности директора один год и высоко оценил работу своего коллектива за этот период.

- Большую часть задуманного мне и моим коллегам удалось осуществить. Так, из глобального, мы открыли автобусное направление, увеличили количество трамваев и троллейбусов на линиях, отремонтировали тяговые подстанции и троллейбусное депо, увеличили зарплату водителям в 2 раза, оснастили транспорт камерами и системами ГЛОНАСС. Я горжусь сотрудниками предприятия. Они большие специалисты и мастера своего дела, - написал в соцсетях Андрей Митин.

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