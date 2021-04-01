От коронавируса в Орловской области вакцинировались почти 25,5 тысяч человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. По данным на конец марта 2021, сделать прививку решились 36005 человек. Они получили первую дозу вакцины. Полностью завершили вакцинацию 25385 жителей региона.

В настоящее время сделать прививку можно в 35 стационарных пунктах и трех мобильных. Кроме того, в Орловской области работает 31 мобильная бригада по вакцинации.

- Для иммунизации населения от коронавирусной инфекции в регион поступило 45719 доз вакцины. Запись на вакцинацию доступна через портал Госуслуги, Электронную регистратуру Орловской области и по единому номеру 122, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

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