Прокурор Орловской области взял на личный контроль проблему с лекарствами для детей
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Накануне, 31 марта, в Прокуратуре Орловской области прошла встреча главы ведомства Владислава Малкина с родителями детей, не получившими в 2021 году жизненно важные медицинские препараты и лекарственное питание.
Как сообщает Орловское информбюро, прокурор области рассказал о том, что этом году более 20 семей не получали положенные по закону льготные лекарства. В 2020-м эта цифра превышала две сотни человек.
В настоящее время Владислав Малкин взял ситуацию на личный контроль.
- Дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, а также подготовлены исковые заявление в отношении пострадавших от данной ситуации. Работа продолжается, исковыми заявлениями будут охвачены все без исключения, каждый ребенок, который нуждается в получении соответствующего питания, - сообщил ОГТРК прокурор Орловской области.
Отметим, скандальной историей с лекарствами для детей с редкими заболеваниями уже заинтересовались на федеральном уровне.
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