В Заводском районе Орла «Дэу Нексия» протаранила дорожное ограждение 1 апреля 2021. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Сегодня ночью, 1 апреля, в Заводском районе Орла на улице Розы Люксембург произошло ДТП. Иномарка выехала на встречную полосу.

Инцидент произошел в районе часа ночи. 22-летний водитель автомобиля «ДЭУ Нексия» ехал в сторону Комсомольской улицы. Выехав на встречку, молодой человек врезался в «Шкоду Октавия», остановившуюся для высадки пассажира.

Затем «ДЭУ Нексия» продолжила движение и врезалась в дорожное ограждение.

- В результате ДТП 23-летний пассажир автомобиля «Дэу-Нексия» получил телесные повреждения. Он отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

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