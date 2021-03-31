Фотофакт: в Орле территория бывшего аэропорта погрязла в мусоре

. Фото: скриншот

В Орле территория бывшего аэропорта погрязла в мусоре. Зимой сюда свозили снег, а с приходом тепла площадка оказалась усыпана пустыми бутылками, обертками и даже кладбищенскими венками.

Фотоснимки с территории взлетной полосы аэропорта появились в социальных сетях и вызвали негодование среди орловцев. В группе "Город Орел" Вконтакте появилось несколько снимков, иллюстрирующих состояние аэропорта на сегодняшний день.

- Аэропорт или свалка и кладбище? - подписал нелицеприятные фото автор публикации.

В комментарии пришел губернатор Андрей Клычков.

- Уважаемые жители, не переживайте, туда снег возят каждый год и каждый год потом все убирается и вымывается. Я уже дал поручение убрать и привести все в порядок. Так что все будет хорошо, - написал глава региона.

. Фото: скриншот

Также губернатор отметил, что вообще территория аэропорта является закрытой, однако коммунальщикам зачастую приходится убирать мусор, оставшийся после пикников и посиделок горожан здесь.