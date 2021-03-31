Орловское полесье выиграло грант на покупку дрона и тепловизора Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Национальный парк «Орловское полесье» получит грант Всемирного фонда дикой природы (WWF) России. Средства планируют купить дрон с GPS-приемником повышенной точности и тепловизором.

По словам специалистов, использование новой техники обеспечит получение достоверной информации перемещениях зубров и повысит гарантии сохранения их вольной популяции. Кроме того, любителей живой природы порадуют самыми яркими кадрами из жизни зубров.

- В ходе реализации проекта по данным, полученным при помощи дрона, предполагается создание карты-схемы местонахождений и перемещений зубров, презентаций и видео-роликов, - сообщает пресс-служба национального парка «Орловское полесье».

Отметим, национальный парк вошел в число 13 победителей Конкурса грантов для заповедников и национальных парков. Всего в этом году в адрес Всемирного фонда дикой природы поступила 91 заявка.

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