Николай Паршиков вновь возглавит комиссию по присвоению звания «Почетный гражданин Орла»

Николай Паршиков вновь возглавит комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Орла» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 31 марта, на заседании комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Орла» и внесению имен граждан в Книгу Почета города прошло голосование по выбору председателя. Им вновь стал ректор ОГИК и депутат горсовета Николай Паршиков.

Его заместителем станет зампредседателя горсовета Сергей Себякин, а секретарем руководитель музея ОГУ им. Тургенева Валентина Титова.

- Николай Николаевич — один из наиболее опытных и авторитетных депутатов горсовета. Он на протяжении многих лет возглавлял комиссию по присвоению звания «Почетный гражданин города Орла» и внесению имен граждан в Книгу Почета города, - подчеркнул председатель горсовета Василий Новиков на заседании комиссии.

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