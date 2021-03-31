Николай Паршиков вновь возглавит комиссию по присвоению звания «Почетный гражданин Орла»

Николай Паршиков вновь возглавит комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Орла»
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Сегодня, 31 марта, на заседании комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин Орла» и внесению имен граждан в Книгу Почета города прошло голосование по выбору председателя. Им вновь стал ректор ОГИК и депутат горсовета Николай Паршиков.
Его заместителем станет зампредседателя горсовета Сергей Себякин, а секретарем руководитель музея ОГУ им. Тургенева Валентина Титова.
- Николай Николаевич — один из наиболее опытных и авторитетных депутатов горсовета. Он на протяжении многих лет возглавлял комиссию по присвоению звания «Почетный гражданин города Орла» и внесению имен граждан в Книгу Почета города, - подчеркнул председатель горсовета Василий Новиков на заседании комиссии.
У вас есть важная и интересная новость?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39