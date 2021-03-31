Орловца с марихуаной задержали в Дмитровском районе Фото: Архив "КП"

В Орловской области разоблачили очередного наркопотребителя. 47-летний мужчина пытался спрятать марихуану в сарае рядом со своим домом в Дмитровском районе. Однако полицейские во время обыска нашли тайник.

Исследования в Экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД подтвердили, что найденное в бумажных свертках растительное вещество – наркотик массой около 20 граммов.

В настоящее время мужчина уверяет, что случайно нашел дикорастущее наркосодержащее растение в лесополосе и решил собрать его для личного потребления, без планов на продажу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей в значительном размере». Ведется предварительное расследование, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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