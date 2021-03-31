В Орле начал работу асфальтобетонный завод на Коневской улице. Фото: администрация города

В Советском районе Орла в две смены заработал асфальтобетонный завод. Расположен он на Коневской улице, сейчас здесь трудятся около сотни человек - сотрудники лабораторий, механики, обслуживающий персонал, административные служащие.

С 30 марта завод начал производство горячей асфальтобетонной смеси. В час планируется выпускать до 60-80 тонн продукции.

- Ингредиенты для производства асфальта завезены в полном объеме. Материал прибыл из Белоруссии, прошел проверку в специализированной лаборатории. Нефтепродукты, в частности, битум, закуплен в Рязани и Москве, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Отметим, к ремонту дорог облцентра в 2021 года должны присоединить 6 асфальтобетонных заводов.

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