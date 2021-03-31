Коронавирус в Орловской области, 31 марта 2021: на лечении 2185 человек

Коронавирус в Орловской области, 31 марта 2021 Фото: Архив "КП"

По данным федерального оперштаба на 31 марта 2021 года, коронавирусом в Орловской области сейчас болеют 2185 человек. Накануне выявили 62 новых случая заражения.

Всего за весь период пандемии коронавирусом заразились 32 432 жителя Орловской области, из них победить заболевание смогли 29 746 человек. Минувшим днем из больниц выписался 61 орловец.

Коронавирус унес жизни 501 человека. Сегодня о новых смертельных случаях федеральный оперштаб не сообщает.

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