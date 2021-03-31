В орловском ТТП грядут кадровые перестановки Фото: Архив "КП"

В трамвайно-троллейбусном предприятии Орла в скором времени грядут новые кадровые перестановки. Как стало известно «Комсомолке» из собственного источника, директор МУПа Андрей Митин передаст должность Вадиму Хрипунову.

Официального назначения еще не состоялось. Пока МУП «ТТП города Орла» от комментариев воздерживается. Однако информация о смене руководителя предприятия существует уже не первую неделю.

СПРАВОЧНО

Хрипунов Вадим Анатольевич родился 1 ноября 1966 года в городе Игарка (Красноярский край). В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД РФ по специальности «правоведение».

Вадим Хрипунов работал в органах внутренних дел с 1988 по 2003 годы. С 2004 по 2007 годы Вадим Анатольевич трудился на должностях начальника отдела логистики в компаниях «Орелметиз», «Мир колбас», заместителя генерального директора компании «Втормет Запад». Был генеральным директором компании «Грандалта Логистикс».

В 2012 году являлся заместителем директора МУП ПАТП №1. До назначения на должность в администрацию Орла работал начальником учреждения «Орелтранссигнал» и заместителем генерального директора компании «Орелавтотранс».

С апреля 2018 года - начальник отдела организации транспортного обслуживания населения управления городского хозяйства и транспорта Орла.

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