В Орловской области прошел Единый день сдачи ЕГЭ-2021 родителями. Фото Сергея Мокроусова

В понедельник, 30 марта 2021, Орловская область присоединилась к Всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ родителями. Пройти все этапы выпускного экзамена, от рамки металлодетектора до сканирования экзаменационных бланков с ответами, решились более 570 человек.

В регионе было организовано 24 пункта проведения Единого дня сдачи ЕГЭ родителями. В этом году его участникам предстояло написать сокращенный вариант экзамена по русскому языку. Мероприятие длилось 30 минут.

В Орле к акции присоединились первый заместитель Председателя регионального Правительства Валентина Нордстрем, руководитель Департамента образования Татьяна Крымова, инспектор по особым поручениям подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Орловской области Анжелика Малыгина и председатель совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Орловской области Сергей Герасимов.

- Наша задача - создать позитивную атмосферу, чтобы выпускники чувствовали себя на пункте проведения экзамена уверенно и справлялись с ЕГЭ на хорошем уровне, - рассказала Татьяна Крымова.

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