Под Орлом "Пятерка" кувыркнулась в кювет и врезалась в дерево

Отечественная "Пятерка" кувыркнулась в кювет и затормозила об дерево Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На орловской дороге в кювет опрокинулась отечественная легковушка. Водитель "Пятерки" получил травмы.

ДТП случилось в Залегощенском районе. Утром во вторник, 30 марта, 49-летний водитель ехал за рулем "ВАЗа" по дороге между двумя селами. В какой-то момент мужчина не смог совладать с управлением своим транспортом, он потерял контроль, автомобиль слетел с проезжей части в придорожный кювет. Затормозила легковушка об дерево. Водителю досталось.

- В результате ДТП водитель получил травмы, не госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на дорогах региона госавтоинспекторы зафиксировали 11 ДТП. В других автомобильных авариях обошлось без пострадавших.