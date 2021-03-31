При пожаре в орловской глубинке погиб пенсионер

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области произошел пожар, стоивший жизни пожилому мужчине. При пожаре в Колпнянском районе погиб пенсионер.

ЧП случилось ранним утром во вторник, 30 марта. Очевидцы позвонили спасателям с сообщением о пожаре в начале седьмого: полыхал жилой дом. Пожарные выехали на место происшествия в деревню Нетрубеж. Деревянная постройка успела выгореть по всей площади. На пожарище сотрудники МЧС обнаружили тело 61-летнего мужчины.

- Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За минувшие сутки орловские спасатели выезжали на тушение пожаров 11 раз.