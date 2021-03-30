Во Мценском районе пожилая женщина утонула в реке

На реке Зуше утонула пожилая женщина Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области пожилая женщина утонула в реке. ЧП случилось накануне вечером 29 марта, на реке Зуше во Мценском районе.

Все произошло в районе села Большое Лыково. В службу спасения позвонили очевидцы с сообщением о том, что в 50 метрах от берега утонул человек. Уже на месте удалось выяснить, что жертвой тонкого льда стала 64-летняя женщина. Для того, чтобы достать тело из реки потребовалась помощь водолазов со специальным оборудованием.

- Сегодня в 11.00 сотрудники областной поисково-спасательной службы после обследования водоема, в 50 м метрах от берега обнаружили и извлекли тело женщины, - сообщили "КП-Орел" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские. А в МЧС орловцев в который раз просят не выходить на истончившийся весенний лед: прогулка по замерзшему водоему сейчас может стоить жизни.

В случае беды сразу звоните на телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112.