Покупки по чужой банковской карте могут обойтись орловчанке в 100 тысяч рублей

Женщине предъявили обвинение в краже Фото: Архив "КП"

В Ливнах до суда дошла история с потерянной банковской картой. Женщина, которая ее нашла, воспользовалась бесконтактным устройством и отправилась за покупками по магазинам. Таким образом, орловчанка стала фигуранткой уголовного дела.

Женщине предъявили обвинение по статье 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета). В судебных прениях выступал прокурор Орловской области.

Подсудимая уже возместила хозяину карты потраченные деньги, однако отвечать перед законом все равно придется.

- Прокурор области попросил суд признать подсудимую виновной в совершении преступления и назначить ей наказание в виде штрафа в доход государства в сумме 100 тысяч рублей. По данному уголовному делу предстоит вынесение приговора судом, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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