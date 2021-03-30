Мэрия Орла предложила жителям вести контроль за ремонтом дорог

В городе сформируют группы общественного контроля, которые будут следить за работой дорожников Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителям Орла предложили вести контроль за ремонтом дорог. В городе сформируют группы общественного контроля, которые будут следить за работой дорожников.

Заявку можно направить до конца текущей недели. Рассмотрит их Управление коммунальным хозяйством, в группу на каждый из районов Орла войдут по 2-3 человека. Те орловцы, кто войдет в общественный контроль, смогут приезжать на место ремонта и смотреть за работой дорожников. В случае, если обнаружены недочеты, «контролеры» должны сделать фото и видео и отправить их в УКХ.

- Свои контактные данные — фамилия, имя, отчество, дата рождения, контактный номер телефона, сведения об образовании и опыте работы, — высылайте на адрес электронной почты pressa@orel-adm.ru с пометкой «общественный контроль», - сообщает пресс-служба администрации Орла.