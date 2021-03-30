В Орле 30 марта отключили горячую воду на нескольких улицах

Жители Орла временно остались без горячей воды Фото: Архив "КП"

В Орле 30 марта у жителей домов нескольких улиц остались без горячей воды. Публикуем список адресов, попавших в зону отключения.

Отключения горячей воды временное. Так, с 9.00 до 13.00 теплой воды не будет по улицам Маринченко №17 и 19, 19а, Блынского 2,2а, 12, Московском шоссе 111, 5 Августа 19, 2я Курская, 52, 3я Курская, 53, Русанова, 42, Льва Толстого, 6 (школа №3).

А с 9.00 и до 16.00 отключено горячее водоснабжение по Латышских стрелков, 1, 3, 6, переулке Молодогвардейском, 6, 22, 23, переулке Комсомольском, 22, по улице Советской, 15, 17, 19, набережной Дубровинского, 28, 86, 88, 90 и по улице Степана Разина, 8, 25.

В пресс-службе администрации Орла пояснили, что временные неудобства связаны с техническими работами, которые проводят коммунальщики.