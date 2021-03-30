29 марта 2021 в Речном переулке Орла пожарные спасли из огня 83-летнего мужчину Фото: Архив "КП"

В понедельник, 29 марта, в Железнодорожном районе Орла произошел пожар в жилом доме. Огонь охватил квартиру в пятиэтажке в Речном переулке.

ЧП случилось в районе десяти часов вечера. К моменту прибытиях пожарных из окон полыхающей квартиры из окон шли черные клубы едкого дыма. В квартире находился 83-летний мужчине, которому требовалась помощь.

Пожарные развернули трехколенную лестницу и спустили пенсионера на улицу. Из верхних этажей дома из-за сильного задымления пришлось эвакуировать еще 12 человек.

- В ходе разведки очаг возгорания был обнаружен в спальне. В результате пожара выгорели постельные принадлежности на площади два квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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