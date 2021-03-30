В Орле инспектора ГИБДД подозревается во взятке в 4 тысячи рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области инспектора ГИБДД завели уголовное дело сразу по двум статьям - мелкое взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями. Полицейского подозревают в получении денег от водителя, нарушившего ПДД. Тот пересек сплошную линию дорожной разметки.

По данным следствия, инцидент произошел еще в марте 2020 года. Инспектор нес дежурство, а когда остановил нарушителя тот предложил ему 4 тысячи рублей за непривлечение к административной ответственности.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД России, в настоящее время сотрудник отстранен от несения служебных обязанностей. Вопрос о дальнейшем прохождении службы в ОВД будет решен по результатам расследования уголовного дела.

- По указанию начальника областного УМВД сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД проводится проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет ответственность в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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