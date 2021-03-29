Половодье в Орловской области на 29 марта 2021: подтоплено пять мостов

Половодье в Орловской области в 2021 году. Фото: региональное ГУ МЧС России

В Орловской области продолжается весеннее половодье. К двум затопленным на выходных низководным мостам в деревнях Тайное (Орловский район) и Городище (Мценский район) сегодня, 29 марта, прибавилось еще.

На этот раз вода затопила мосты в Залегощенском, Новосильском и Ливенском районах.

В Залегощенском районе оказался подтоплен низководный мост через реку Неручь около деревни Орловка. Здесь уровень воды над переправой составляет 30 см. В Новосильском районе затопило мост через реку Зушу около села Измайлово. Уровень воды над мостом - 10 см. В Ливенском районе подтоплен низководный мост через реку Ливенку около села Воротынск. Вода здесь также поднялась выше полотна моста на 10 см.

- В настоящее время проводятся работы по закрытию движения через мосты. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Имеются пути объезда, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

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