В 2023-2024 году в Орле планируют почистить Оку вниз по течению Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 29 марта, в администрации Орловской области прошло аппаратное совещание. Одной из повесток дня стал план по очистке реки Ока на участке от Красного моста до Герценского.

Работы планируется провести в 2023-2024 годах. В 2021 году речь будет идти только о составлении проектно-сметной документации. На нее, кстати, федеральный бюджет выделит 5 миллионов рублей.

- В апреле 2021 года планируется провести конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации. Сметная стоимость работ будет определена после разработки ПСД, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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