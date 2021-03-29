Экологический двухмесячник стартует в Орловской области с 1 апреля 2021
Фото: Архив "КП"
С 1 апреля по 1 июня в Орловской области пройдет экологический двухмесячник. В регионе готовятся к уборке общественных территорий, лесов и водоемов.
По традиции экологическая акция пройдет в рамках Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». При этом 24 апреля запланировал большой экологический субботник
- Прошу муниципалитеты активно включиться в процесс уборки территорий, не дожидаясь субботника, в том числе привести в порядок воинские захоронения и кладбища, - заявил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании 29 марта.
У вас есть важная и интересная новость?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39