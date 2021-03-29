Экологический двухмесячник стартует в Орловской области с 1 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

С 1 апреля по 1 июня в Орловской области пройдет экологический двухмесячник. В регионе готовятся к уборке общественных территорий, лесов и водоемов.

По традиции экологическая акция пройдет в рамках Общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». При этом 24 апреля запланировал большой экологический субботник

- Прошу муниципалитеты активно включиться в процесс уборки территорий, не дожидаясь субботника, в том числе привести в порядок воинские захоронения и кладбища, - заявил губернатор Андрей Клычков на аппаратном совещании 29 марта.

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