Более тысячи орловцев выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома»

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Сервис «Видеонаблюдение» подключили почти 1 200 клиентов «Ростелекома» в Орловской области. Только за два первых месяца этого года было куплено более 180 камер, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярен сервис в Орле: около 55 % пользователей проживают в областном центре. На втором месте – город Мценск. Более 90 % всех купленных видеокамер предназначены для наблюдения внутри дома или квартиры.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Мы предлагаем орловцам продукты на основе цифровых технологий, которые делают жизнь не только комфортной, но и безопасной. Сервис "Видеонаблюдение" позволяет нашим абонентам быть уверенными, что в их отсутствие дом будет в порядке, а близкие – в безопасности. Чаще всего видеокамеры приобретают в сезон летних отпусков и зимних каникул. Это легко объясняется тем, что именно в эти периоды мы чаще всего покидаем свои дома. В остальное же время умное решение выручит, если нужно присмотреть за детьми или пожилыми родителями, проконтролировать работу няни или строительной бригады».

Анна Власова, клиент ПАО «Ростелеком»:

«Мы отправились всей семьей на дачу, жили там несколько месяцев, а в квартире установили видеонаблюдение. Во-первых, не волновались за сохранность имущества, во-вторых, могли присматривать за оставленным аквариумом. Он у нас большой, и благо электроника справляется с автоматическим кормлением и включением света. А вот любоваться подводным миром удаленно помогли видеокамеры».

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это коробочное решение. Оно включает цифровую видеокамеру высокого разрешения с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Установить и активировать камеру можно самостоятельно: особых навыков эта процедура не требует.

Камеры «Видеонаблюдения» помогают удаленно контролировать происходящее в доме и на прилежащей территории. Компания предлагает как внутренние, так и внешние видеокамеры, запись с которых передается в облачное хранилище «Ростелекома». Доступ к камерам осуществляется по защищенным каналам связи через компьютер или мобильное приложение. Видеозаписи хранятся в облаке провайдера от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа. Сервис позволяет выбрать фрагменты записи, которые можно сохранить отдельными файлами для последующего использования.

Подробнее о продукте можно узнать на сайте или по телефону единого контакт-центра «Ростелекома» 8 800 1000 800.

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