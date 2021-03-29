Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 марта 2021 11:33

На Линейной улице Орла нашли взрывоопасный предмет времен ВОВ

На место работали сотрудники полиции и специалисты поисково-спасательной службы
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий

На Линейной улице Орла нашли взрывоопасный предмет времен ВОВ

Фото: Архив "КП"

Накануне, 28 марта, вечером в Заводском районе Орла случайный прохожий обнаружил взрывоопасный предмет времен ВОВ. Мужчина тут же обратился в орловскую специализированную пожарно-спасательную часть. Вскоре к месту опасной находки прибыли сотрудники МЧС и полиция.

Предмет находился на Линейной улице. Полицейские организовали оцепление места обнаружения предмета, пока здесь работали спасатели. Специалисты подтвердили, это действительно оказался взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

- Мужчина, обнаруживший ВОП, поступил абсолютно верно – не прошел равнодушно мимо, а сообщил о находке в экстренные службы. В случае подобной находки нужно немедленно сообщить в Службу спасения по телефонам 01, 101, 112 или в полицию по телефонам 02, 102. Самостоятельно перемещать предмет нельзя, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39