На Линейной улице Орла нашли взрывоопасный предмет времен ВОВ Фото: Архив "КП"

Накануне, 28 марта, вечером в Заводском районе Орла случайный прохожий обнаружил взрывоопасный предмет времен ВОВ. Мужчина тут же обратился в орловскую специализированную пожарно-спасательную часть. Вскоре к месту опасной находки прибыли сотрудники МЧС и полиция.

Предмет находился на Линейной улице. Полицейские организовали оцепление места обнаружения предмета, пока здесь работали спасатели. Специалисты подтвердили, это действительно оказался взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

- Мужчина, обнаруживший ВОП, поступил абсолютно верно – не прошел равнодушно мимо, а сообщил о находке в экстренные службы. В случае подобной находки нужно немедленно сообщить в Службу спасения по телефонам 01, 101, 112 или в полицию по телефонам 02, 102. Самостоятельно перемещать предмет нельзя, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

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