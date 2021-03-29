Под Орлом в страшном ДТП погиб семилетний мальчик

28 марта 2021 в ДТП с двумя иномарками на трассе "Орел-Тамбов" погиб маленький мальчик. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Накануне, 28 марта, в Орловском районе на 95 километре автодороге «Орел-Тамбов» произошло страшное ДТП, которое унесло жизнь семилетнего мальчика.

Трагедия произошла в районе половины шестого часа вечера. 33-летний водитель «Рено Логан», вместе с которым и ехал ребенок, направлялся в сторону города Ливны. В какой-то момент он не справился с управлением и машину вынесло на встречную полосу.

Легковушка на скорости врезалась во встречный «Форд Транзит». Удар оказался такой силы, что передняя часть «Форда» практически полностью прошила салон «Рено». Удар пришелся на переднее сидение пассажира.

Мальчик получил травмы не совместимые с жизнью. Он скончался на месте еще до приезда медиков.

Водитель «Рено Логан», который вез малыша, не справился с управлением. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

- Водитель «Рено Логан» с полученными травмами госпитализирован. Также госпитализирована 26-летняя девушка, пассажирка «Форда», - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

В настоящее время специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии.

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