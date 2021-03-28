Погода в Орле в первые дни апреля порадует теплом

Погода в Орле на 29 марта-2 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области погода взяла курс на весеннее тепло. Рассказываем, что ожидать от нее на грядущей рабочей неделе с 29 марта по 2 апреля 2021.

По прогнозу Росгидрометцентра, в понедельник, 29 марта, ожидается облачная погода с небольшим кратковременным дождем. Днем воздух прогреется до +9 градусов, ночью пока еще сохранятся отрицательные температуры – 1 градус мороза. Ветер восточный 4 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Во вторник, 30 марта, днем столбики термометров поднимутся уже до +10 градусов, ночью – 2 градуса. По-прежнему облачно, но без осадков. Ветер южный 4 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В среду, 31 марта, облачно и небольшой дождь. Температура днем +11 градусов, ночью +2 градуса. Ветер юго-западный 7 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

В четверг, 1 апреля, солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +14 градусов, ночью +5 градусов. Ветер юго-западный 6 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

В пятницу, 2 апреля, вновь облачная погода с дождем. Днем +9 градусов тепла, ночью +5. Ветер северо-западный 3 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт.ст.