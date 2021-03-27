С 6 апреля начальником КСП Орловской области станет Константин Паршин

Константин Паршин займет новую должность 6 апреля 2021. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

С 6 апреля 2021 года Контрольно-счетную палату Орловской области возглавит Константин Паршин. На посту председателя КСП он сменил Ивана Левина, срок полномочий которого истекает 5 апреля.

Кандидатуру нового руководителя ранее предложил губернатор Андрей Клычков. Из-за этого ряд орловских депутатов высказались отрицательно о кадровых перестановках, связав их с результатами проверок КСП.

Однако значительная часть депутатского корпуса облсовета 26 марта поддержала кандидатуру Константина Паршина. Экс-руководитель КСП Иван Левин получил должность в облсовете. Теперь он будет советником по финансово-экономическим вопросам.

СПРАВКА «КП»

Константин Паршин родился в Новодеревеньковском районе Орловской области 4 октября 1973 года. Окончил Орловский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК» по квалификации «экономист-организатор». Кандидат экономических наук.

С 1996 году работал контролером-ревизором отдела взаимодействия с правоохранительными органами Аппарата главного контролера-ревизора по Орловской области.

В последние годы занимал должность начальника Главного контрольного управления Губернатора и Председателя Правительства Орловской области.