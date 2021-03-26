В Зареченском микрорайоне Орла изменится схема движения транспорта

В Зареченском автобусы поедут по новой схеме и количество их увеличится Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Зареченском микрорайоне Орла изменится схема движения общественного транспорта. Также на маршрутах увеличится количество автобусов.

Схему решено было пересмотреть после многочисленных жалоб жителей микрорайона. Во-первых, жителям некоторых домов далеко добираться до ближайшей остановки, во-вторых, в час пик транспорт переполнен и порой не получается влезть в набитую маршрутку. В итоге в мэрии разработали две схемы.

Согласно первой схеме автобусы поедут по такому маршруту: Карачевское шоссе, Мостовая улица, Зеленина, Емлютина до перекрестка с Зареченской. Тут транспорт развернется и обратно поедет по Еслютина, Ковалева, Мостовой на Карачевское шоссе.

Второй возможный маршрут более длинный. От Карачевского шоссе на Мостовую, затем на Воробьева, бульвар Молодежи, Зеленина, Емлютина, тут разворот и далее на Зеленина, Алроса, Воробева, Емлютина, Ковалева, ,Мостовую и Карачевское шоссе.

Схемы утвердит ГИБДД и их вынесут на общественные обсуждения.

- В ближайшее время количество транспорта в Зареченском микрорайоне увеличится. Так, на маршруте №9 и №20 добавится по 4 дополнительные единицы, а на маршруте №8 — 2 дополнительные единицы, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.