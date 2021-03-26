Улицы Орла очищают от пыли Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На улицы Орла вышли подметальные машины. Сегодня, 26 марта, уборка идет в центре и на основных дорожных артериях.

Рабочие скалывают остатки льда с придорожных территорий, убирают песок и пыль. Сегодня в списке на очистку улицы Октябрьская, Московская, Полесская, Комсомольская, Горького, Тургенева, Кромское и Карачевское шоссе и другие улицы. Также подметут мосты: Герценский, Дружбу, Тургеневский.

- Всего в уборке уличного смета задействовано 30 специалистов и 20 единиц техники, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.