Мусороперерабатывающий завод в Орле вновь оказался под угрозой остановки

В Орле мусороперерабатывающий завод может остановиться Фото: Ольга СУПОНЕВА

Над Орлом нависла угроза мусорного коллапса: перерабатывающий завод под угрозой остановки. "Хвостовая" часть отходов не вывозится вовремя, забитое мусором предприятие не может нормально функционировать.

О том, что предприятие "ЭкоСити" может перестать принимать мусор уже завтра, 27 марта, корреспонденту "КП-Орел" рассказал его директор Юрий Парахин. Как отметил Юрий Алексеевич, мусоросортировочному центру приходится буквально выживать и подстраиваться под орловские реалии.

- По территориальной схеме не перерабатываемая часть отходов, так называемые "хвосты", региональный оператор "Зеленая роща" должен вывозить на полигон во Мценске. Однако этого не происходит. Ранее мы пошли навстречу и вывозили хвостовую часть сами на свои площадки временного накопления, хотя по договору делать этого не обязаны. Теперь техника, предназначенная для вывоза, попросту пришла в негодность, ей нужен как минимум капитальный ремонт. Если последняя рабочая машина сломается, предприятие остановит работу, - рассказал "Комсомолке" генеральный директор АО "ЭкоСити" Юрий Парахин.

Ежедневно на мусороперерабатывающий завод приезжает около 70-80 груженых мусором машин, это равно целому составу поезда. Редакция "КП-Орел" следит за развитием ситуации.