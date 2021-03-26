Коронавирус в Орловской области, 26 марта 2021: на лечении 2194 человека

Коронавирус в Орловской области, 26 марта 2021 Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб обновил информацию о ситуации с коронавирусом в регионах России. По данным на 26 марта 2021, в Орловской области подтвердился 61 новых случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время дома и в стационарах лечатся 2194 орловца. Всего за весь период пандемии коронавирусом заболели 32 122 жителя региона, из них 29 429 смогли победить болезнь. Накануне из больниц выписался 71 человек.

Заболевание унесло жизни 499 орловцев. О новых смерти от коронавируса не сообщается.