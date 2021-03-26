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Коронавирус Covid-1926 марта 2021 11:30

Коронавирус в Орловской области, 26 марта 2021: на лечении 2194 человека

Федеральный оперштаб подтвердил 61 новый случай заражения
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области, 26 марта 2021

Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб обновил информацию о ситуации с коронавирусом в регионах России. По данным на 26 марта 2021, в Орловской области подтвердился 61 новых случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время дома и в стационарах лечатся 2194 орловца. Всего за весь период пандемии коронавирусом заболели 32 122 жителя региона, из них 29 429 смогли победить болезнь. Накануне из больниц выписался 71 человек.

Заболевание унесло жизни 499 орловцев. О новых смерти от коронавируса не сообщается.

Коронавирус в Орловской области 2021: последние новости