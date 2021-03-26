Орловский митрополит помолился за росгвардию

Фото: пресс-служба Управления росгвардии по Орловской области

Митрополит Орловский и Болховский Тихон помолился за росгвардию. Благодарственный молебен состоялся в честь пятилетия образования силового ведомства.

Состоялся молебен накануне профессионального праздника служащих росгвардии, который отмечается 26 марта. Посвящено богослужение было и 210-летию образования войск правопорядка.

Фото: пресс-служба Управления росгвардии по Орловской области

- За богослужением возносились молитвы о здравии личного состава правоохранительного ведомства, сохранении правопорядка на Орловщине, успешном выполнении силовиками задач во благо мирного населения, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления росгвардии по Орловской области.

Митрополит поздравил силовиков с грядущим праздником и пожелал душевных и телесных сил на свершение дел, которых требует от них служебный долг. А также пожелал росгвардейцам не останавливаться в духовном развитии.