В Орловской области паводок отступил от всех низководных мостов

Проезд свободен! Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области все низководные мосты освободились от воды. В этот раз в регионе из берегов вышли Зуша и Ока, они затопили два моста в двух районах. Теперь переправы снова свободны для движения.

За ситуацией с паводком продолжают наблюдать в МЧС. Несмотря на то, что зима выдалась снежной, неблагоприятного прохождения половодья на Орловщине не ожидается.

- Погодные условия способствуют благоприятному развитию весеннего половодья на территории нашего региона. Высота снежного покрова в южных районах области не более 5 см, северных – не более 20 см. В соседних регионах уже началось вскрытие рек и освобождение их ото льда, что также благоприятно влияет на развитие половодья, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.