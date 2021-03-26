С 1 апреля в орловских колониях возобновятся свидания

В колониях и СИЗО разрешили кратковременные свидания Фото: Архив "КП"

В Орловской области возобновляются свидания в учреждениях системы ФСИН. С 1 апреля 2021 родные снова смогут посетить своих родственников, находящихся в колониях или СИЗО.

Ранее краткосрочные свидания были приостановлены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Со следующего же месяца посещения станут доступны в исправительных колониях №2,5 6, колониях-поселениях №3 и 7, а также в СИЗО-1. Посетители обязаны быть в перчатках и масках, а на входе им измерят температуру. Однако отметим, что речь идет только о кратких свиданиях.

- По-прежнему, до особого распоряжения приостановлено проведение длительных свиданий с осужденными, - сообщили "КП" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.