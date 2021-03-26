На трассе под Орлом столкнулись две фуры и легковушка

В столкновении двух большегрузов с легковушкой два человека пострадали Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе под Орлом столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. В ДТП есть пострадавшие: водитель одного из грузовиков и водитель легковушки.

Автомобильная авария произошла в четверг, 25 марта, в начале шестого часа вечера. По трассе М-2 "Крым", в районе поселка Знаменка Орловского района, ехал 32-летний водитель на грузовике "МАЗ". Машина двигалась со стороны Москвы в сторону Курска. В какой-то момент большегруз протаранил следовавший попутно впереди другой "МАЗ", удар пришелся на прицеп. Затем габаритную машину отбросило на встречку, а здесь в этот момент ехала иномарка "Ниссан" под управлением 47-летнего водителя. Удар был весьма сильный.

Авария произошла на трассе М-2 "Крым" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля "МАЗ" получил телесные повреждения, отпущен на домашнее лечение, водитель автомобиля "Ниссан" также получили телесные повреждения, он госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За сутки на орловских дорогах полицейские зафиксировали 18 ДТП. В других авариях, к счастью, никто не пострадал.