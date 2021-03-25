В бюджетных учреждениях Орла нашли сомнительное масло, творог и печень Фото: Архив "КП"

С начала 2021 года в Орле и Орловской области во время проверки качества продуктов в бюджетных организациях нашли сомнительное сливочное масло, творог и печень. Из 69 проб в 18 не соответствовали показателям качества и безопасности.

Так в одной из больниц Орла в говяжьей печени нашли ДНК свиньи, в трех детских садах в твороге обнаружили микробную трансглутаминазу, также были зафиксированы поставки сливочного масла из Воронежа без указания сырья.

- В первом квартале 2021 года были установлены нарушения законодательства 11 поставщиками и 16 производителями продукции. Среди самых распространенных нарушений - сертификация продукции, не прошедшей подтверждения безопасности, незаконное продление сроков годности продукции и оформление производственных сертификатов без указания сырья, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

По фактам обнаружения недоброкачественных продуктов прекращено действие трех деклараций о соответствии. Шесть производителей получили предписания об отзыве декларации.