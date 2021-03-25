В пылу ссоры орловец украл у своего товарища ружье

Полицейские раскрыли похищение оружия Фото: "КП" Архив

В Орловской области полицейские раскрыли кражу ружья у жителя Свердловского района. За похищение оружия держать ответ перед законом будет знакомый потерпевшего.

В районный отдел полиции поступил сигнал, что в одной из местных деревень могла произойти кража гладкоствольного оружия. Как оказалось, у местного мужчины и правда пропало ружье. Далее полицейские выяснили обстоятельства случившегося. Как выяснилось, в тот день у мужчины дома собралась компания знакомых, а позднее между хозяином и одним из его товарищей произошла ссора. В пылу конфликта гость выбросил чужое ружье на улицу. А на другой день пришел и забрал его себе.

- В отношении гражданина, причастного к хищению огнестрельного оружия, следственным отделением ОМВД России по Свердловскому району возбуждено уголовное дело, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас похититель ружья под подпиской о невыезде.

Держать ответ перед законом орловцу придется по 226 статье Уголовного Кодекса: хищение оружия согласно УК, мужчине может светить до семи лет тюрьмы.