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Происшествия25 марта 2021 10:31

В Орле лихач на "Семерке" врезался в иномарку, есть пострадавшая

В аварии получила травмы девушка-пассажир отечественной легковушки
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В орле "ВАЗ" столкнулся с кроссовером "Фольксваген". В дорожно-транспортном происшествии получила травмы девушка-пассажир отечественной легковушки.

Все произошло накануне, 24 марта, в вечернее время. Тридцатилетний водитель "Семерки" ве автомобиль по 3-й Курской улице, он ехал со стороны улицы Пушкина.

- В районе дома № 25 по улице 3-й Курской он допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген Тигуан", под управлением водителя 35 лет, которая двигалась в попутном направлении, - описали момент аварии в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге 25-летняя девушка-пассажир "Семерки" получила травмы. Госпитализировать медики ее не стали.

ДТПДТП в Орле и области 2021