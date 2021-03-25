В Орле лихач на "Семерке" врезался в иномарку, есть пострадавшая

В орле "ВАЗ" столкнулся с кроссовером "Фольксваген". В дорожно-транспортном происшествии получила травмы девушка-пассажир отечественной легковушки.

Все произошло накануне, 24 марта, в вечернее время. Тридцатилетний водитель "Семерки" ве автомобиль по 3-й Курской улице, он ехал со стороны улицы Пушкина.

- В районе дома № 25 по улице 3-й Курской он допустил столкновение с автомобилем "Фольксваген Тигуан", под управлением водителя 35 лет, которая двигалась в попутном направлении, - описали момент аварии в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге 25-летняя девушка-пассажир "Семерки" получила травмы. Госпитализировать медики ее не стали.