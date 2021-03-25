Затопленный паводком мост под Орлом освободился от воды

Мост в Тайном освободился от воды Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Под Орлом освободился от воды ранее затопленный мост. Речь идет о низководной переправе в деревне Тайное Орловского района.

Подтопленным мост, соединяющий деревни Тайное и Касьяновка, оказался в середине марта. Жителям приходилось ездить по своим делам в объезд. Уровень Оки здесь поднялся на 15 сантиметров, но теперь вода отступила и переправа вновь свободна. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

В середине марта Ока вышла из берегов и затопила дорогу и мост в Тайном Фото: Ольга СУПОНЕВА

В то же время в регионе остается затопленным еще один мост, во Мценском районе (деревня Городище).

- Погодные условия способствуют благоприятному развитию весеннего половодья на территории нашего региона. Высота снежного покрова в южных районах области не более 5 см, северных – не более 20 см. В зону затопления могут попасть 14 низководных мостов и до 100 приусадебных участков в Орловском районе, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.