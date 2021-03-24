Орел, Мценск, Ливны: география коронавируса на 24 марта

Данные регионального оперштаба

В Орловской области на 24 марта 2021 года число случаев заражения коронавирусом превысило 32 тысячи. Коронавирусная инфекция шествует по региону уже год. Рассказываем, сколько случаев заражения выявлено за это время в городах и районах области.

На первом месте по общему числу заболевших областной центр - Орел. Здесь подтверждено 16 203 случая заболевания COVID-19. На втором месте прилегающий Орловский район, в котором заболело 3 940 жителей, на третьем Ливны и район - тут ковид диагностирован у 1902 человек, не сильно отстал Мценский район, где подтвердилось 1580 случаев коронавируса.

Далее по общему числу заболевших следует Дмитровский район - 777 заразившихся, Болховский - 746, Урицкий - 719, Покровский - 584, Хотынецкий - 536, Малоархангельский - 501, Новодеревеньковский - 445, Кромской - 432, Залегощенский - 426, Должанский - 386, Колпнянский - 376, Троснянский - 368, Верховский - 357, Глазуновский - 256, Шаблыкинский - 208, Краснозоренский - 204, Сосковский - 196. Самыми малочисленными по количеству заболевших на сегодняшний день являются Новосильский район - 150 случаев коронавируса и Корсаковский - всего 73 случая.

Суммарное число заболевших за месяцы пандемии в Орловской области составляет 32 002 человека.