В шести районах Орловской области не зарегистрировано больных наркоманией

под наблюдением медиков находилось более 1170 наркозависимых жителей Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Во вторник, 23 марта, в администрации Орловской области прошло заседание антинаркотической комиссии. По данным Орловского наркологического диспансера за 2020 года, количество наркозависимых в регионе увеличилось.

Так в 2019 году под диспансерным и профилактическим наблюдением находились 1140 человек, а в 2020-м уже 1173 человека. При этом в минувшем году снят с учета по выздоровлению с длительной ремиссией 121 человек.

Из 24 районов Орловской области только шесть не имеют официально зарегистрированных больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете. Это Знаменский, Краснозоренский, Залегощенский, Корсаковский, Новосильский и Хотынецкий районы.

- В 2020 году наибольшее количество наркопотребителей зарегистрировано в Орле (711 человек), в Орловском районе – 130 человек, Мценске и Мценском районе (122 человека) Ливнах и Ливенском районе (53 человека) и Урицком районе (31 человек), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39