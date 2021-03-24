За январь 2021 года средняя зарплата в Орловской области снизилась на 11 тысяч рублей

Средняя номинальная зарплата в Орловской области за январь 2021 года составила 30323 рубля Фото: Архив "КП"

За январь 2021 года в Орловской области снизилась средняя номинальная зарплата (в сравнении с декабрем 2020 года). При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2021 года уменьшилась по сравнению с январем 2020 года на 1,2%.

Такие данные приводит Орелстат. Напомним, в декабре 2020 года средняя месячная оплата труда в регионе составляла 41 851 рубль.

В настоящее время в оплате труда продолжают сохраняться значительные различия по сферам деятельности. Так самые высокие зарплаты зафиксированы в финансовой и страховой деятельности. В среднем – 41 306 рублей.

Далее по уровню оплаты идет транспортировка и хранение (34 910 рублей), государственное управление (34 648 рублей), поставка электроэнергии, газа и пара (33 338 рублей) и обрабатывающие производства (31 835 рублей).

На шестом месте сфера здравоохранения и социальных услуг – 30 406 рублей, на седьмом месте - оптовая и розничная торговля (29 871 рублей).

По информации Орелстата, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве средняя зарплата составляет 29 620 рублей, в образовании – 26 045 рублей, в строительстве – 25 582 рублей.

Самая маленькая средняя зарплата в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Здесь она составляет 25 249 рублей.

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