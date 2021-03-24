Орловец заплатит сбитой им женщине 200 тысяч морального вреда

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орловской области суд рассмотрел дело о компенсации морального вреда женщине, сбитой на пешеходном переходе. Водитель заплатит пострадавшей 200 тысяч рублей.

ДТП случилось в конце прошлого года. Орловчанка переходила проезжую часть Московского шоссе по "зебре", в этот момент по этой же улице ехал водитель легковой иномарки "Фиат". Он не пропустил пешехода, женщина оказалась под колесами. При этом вред, нанесенный ее здоровью, был квалифицирован как тяжкий. Началось судебное разибирательство.

- Пострадавшей был причинен существенный моральный вред в виде физических и нравственных страданий. Решением суда в пользу пешехода взыскана компенсация морального вреда, причиненного преступлением в размере 200 000 рублей рублей, - сообщает пресс-служба Кромского районного суда.

Отмечается, что требования истицы удовлетворены частично.